ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Министерство торговли США рассматривает вариант ограничения доступа китайской компании Huawei к микрочипам, что может поставить под угрозу мировые цепи поставок полупроводников, пишет в понедельник издание Wall Street Journal.

В частности, проект новых ограничений предполагает, что все производители микрочипов в мире, использующие американские комплектующие, должны будут получать лицензии минторга США для продажи своей продукции Huawei.

"Шаг направлен на снижение технологического развития Китая, однако есть риск, что он сорвет мировые цепи поставок полупроводников и подточит рост многих американских компаний, говорят участники индустрии в США", — пишет издание.

По его данным, предложение будет дополнением к ранее озвученной идее ограничить продажу Huawei чипов, выпущенных на зарубежных предприятиях американских производителей, обязав получать лицензию на все, что содержит более 10% американских комплектующих. Сейчас этот порог составляет 25%, что оставляет возможность вести поставки без согласования с регулятором.

"Не все в администрации поддерживают идею, и эти изменения пока не были рассмотрены президентом (сша Дональдом) Трампом… Президент говорил, что хочет позволить американским компаниями снабжать Huawei оборудованием, которое не считается важными с точки зрения национальной безопасности", — пишет газета.

Ограничения на полупроводники ударят по китайским производителям, которые вряд ли смогут найти адекватную замену даже в других странах. Кроме того, иностранные производители микрочипов окажутся перед выбором: сохранять сотрудничество с Huawei или покупать американскую продукцию, добавляет WSJ.

Кроме того, американская администрация рассматривает вариант перекрытия доступа Китая к технологиям реактивных двигателей, сообщает издание.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.