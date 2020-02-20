МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 31 декабря) составила 623 миллиона долларов, что на 30% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 5,01 доллара против 4,01 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo выросла на 2% в годовом выражении и составила 40,137 миллиарда долларов.

Прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам третьего квартала финансового года составила 258 миллионов долларов, увеличившись на 11% к уровню предыдущего фингода, что выше прогноза аналитиков, которые ожидали показатель в среднем на уровне в 223 миллиона долларов.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 2,07 доллара против 1,92 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка достигла 14,103 миллиарда долларов, незначительно поднявшись в годовом выражении.

Компания отмечает, что получила рекордную квартальную выручку благодаря успехам подразделения ПК и интеллектуальных устройств (PC and Smart Device), а также центра обработки данных (Data Center Group) за счет роста поставок.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.