МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone до двух устройств в одни руки через интернет-магазины во многих странах, включая США и КНР, сообщает агентство Рейтер по итогам мониторинга сайта компании.

Проверки на сайте Apple показывают, что во многих странах раскрывающееся меню не позволяет покупать более двух одинаковых моделей iPhone. В РФ, судя по российскому сайту компании, также нельзя купить более двух iPhone одной модели. Последний раз компания вводила подобные ограничения в 2007 году, когда был представлен первый iPhone.

Агентство отмечает, что лимит был установлен после того, как компания временно закрыла свои магазины за пределами Китая из-за распространения коронавируса.

Неделю назад компания Apple объявила, что из-за ситуации с коронавирусом закрывает свои магазины за пределами Большого Китая (континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) до 27 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.