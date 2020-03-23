МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС на фоне коронавируса решил напомнить абонентам о важности оставаться дома, изменив идентификатор сети с привычного МТС RUS на МТС# BUD' DOMA, сообщают абоненты МТС и подтвердили РИА Новости в компании.

"Мы запустили # BUD' DOMA, чтобы еще раз напомнить нашим абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения вируса", — сказали РИА Новости в пресс-службе сотового оператора.

В компании отметили, что со временем эта надпись появится у всех пользователей сети МТС, ее отображение на экране зависит от модели смартфона или планшета.