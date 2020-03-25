МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пользователи Facebook в среду сообщают о сбоях в работе социальной сети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Около 45% пользователей, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром новостной ленты, еще 32% — с входом в свою учетную запись, а 22% жалуются на полное отключение социальной сети.

Основное количество жалоб поступает из США, Бразилии, Перу, Мексики, Чили и с Филиппин.