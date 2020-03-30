МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Контроль передвижения москвичей на фоне режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса можно построить на данных геолокации, заявил РИА Новости руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Каросанидзе. Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы с 30 марта

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции. В течение ближайшей недели будет развернута "умная система" контроля соблюдения домашнего режима и правил перемещения граждан.

По мнению эксперта, реализовать механизм "умного контроля" можно через операторов сети, используя функции геолокации. "Надо понимать, что у операторов и таких компаний, как Google или "Яндекс", уже есть необходимые данные о том, где мы живём и где работаем. Они это могли уже давно отследить по повторяющимся ежедневным маршрутам пользователей через различные приложения. То есть определить радиус в 100 метров, о котором говорит мэр, не составит труда. Если "умная система" будет реализована через регистрацию пользователя на сайте мэра, то вероятность, что пользователь предоставит о себе достоверную информацию, намного ниже", — отметил он.

Каросанидзе указал, что система будет, вероятнее всего, включать в себя функцию оповещения через СМС всех, кто вышел за указанный радиус.

"Но внедрение такого механизма даже в Москве и Подмосковье на 20-35 миллионов людей может привести к неизбежной нагрузке на СМС-сервисы, сети операторов и серверное оборудование. Ведь, чтобы отслеживать перемещение пользователя в зоне разрешенного передвижения, система с каким-то временным интервалом должна проверять его позицию относительно базовых станций и его условного "дома". Определять, не вышел ли он из зоны карантина, с какой скоростью он передвигается и тут же рассылать тем, кто вышел за эту зону или тем, кто перемещается пешком, а не на личном транспорте, предупреждение", — говорит он.

При этом, по его мнению, без дополнительных мер ни одна система отслеживания не будет эффективной. "Например, в Южной Корее сделали систему, которая присылает вышедшему из дома пользователю информацию о заражённых в его районе, а также делится их маршрутами за последние часы. Кроме того, система рассылает по списку контактов информацию о том, что человек заражен и с ним "опасно" общаться. Это куда более действенные меры, хоть и жесткие", — добавил эксперт.