МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Работаем по поручению правительства создать систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов", — сказал Шадаев, слова которого передала РИА Новости пресс-служба министерства.

"Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации (заболевших – ред.), либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаём данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий (карантина – ред.). Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующую смс. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам", — пояснил глава Минкомсвязи.