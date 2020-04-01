МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Американский сотовый оператор T-Mobile сообщил, что завершил слияние со своим бывшим непосредственным конкурентом — Sprint Corporation.

"T-Mobile объявил сегодня о том, что он официально завершил свое слияние с Sprint Corporation для создания нового T-Mobile", — говорится в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что объединенная компания будет функционировать под названием T-Mobile с материнской T-Mobile US, Inc и, в частности, работать над системой связи 5G.

В феврале компании получили одобрение о слиянии со стороны суда Нью-Йорка. Предполагается, что объединение третьего и четвертого по величине сотовых операторов США c абонентской базой почти в 120 миллионов клиентов позволит им на равных конкурировать с двумя другими лидерами американского рынка — AT&T и Verizon.

Слияние компаний оспаривали в суде генеральные прокуроры 13 штатов и столичного округа Колумбия. Они заявляли, что образование новой компании сократит конкуренцию в индустрии и повысит потребительские цены.

После сообщения о таком решении нью-йоркского суда на биржевых торгах 11 февраля акции Sprint подскочили в цене на 73%, а котировки T-Mobile, в свою очередь, росли на 11%.