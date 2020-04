МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") вновь назначила Александра Торбахова генеральным директором компании, назначение вступает в силу с 6 апреля, говорится в сообщении компании.

"На новой позиции Александр будет подчиняться содиректорам группы VEON, головной компании "Билайн", Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу", — говорится в релизе.

Торбахов на протяжении более 25 лет работал на руководящих позициях в ряде крупнейших компаний, X5 Retail Group и Сбербанк. В 2009-2010 году он также занимал пост генерального директора "Вымпелкома".

"Билайн" – один из сильнейших российских брендов, и я рад возглавить компанию, продолжая начатую несколько месяцев назад операционную и финансовую трансформацию ее бизнеса. Угроза коронавирусной инфекции в очередной раз подтверждает высочайшую важность услуг связи и цифровых сервисов для общества. Возглавляя компанию, я беру обязательство поставить интересы наших клиентов в центр будущей стратегии "Билайна", — прокомментировал назначение Торбахов, слова которого приводятся в релизе.

Он имеет степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете (The University of Chicago Booth School of Business, США). Он окончил Московский авиационный институт (МАИ) и МГИМО.