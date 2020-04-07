МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.

"В прошлом году мы представили пользователям концепт сообщений, которые пересылаются несколько раз. Такие сообщения отмечены двумя стрелками. Фактически, такие сообщения являются менее личными по сравнению с обычными сообщениями в WhatsApp. Теперь мы вводим ограничения, такие сообщения могут пересылаться только в один чат за раз", — говорится в заявлении.

По словам компании, WhatsApp работает над сохранением приватности бесед и предотвращением распространения дезинформации.

Отмечается, что WhatsApp сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предоставления точных данных пользователям.