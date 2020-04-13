МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft приняла решение начать постепенно отходить от использования названия Windows Defender для своего антивирусного программного обеспечения.

В марте прошлого 2019 года фирменная антивирусная система была переименована в Microsoft Defender ATP, так как компания готовила запустить ее на MacOS.

Компания считает, что если антивирус будет перенесен также на базу Android, то есть смысл вовсе отказаться от слова Windows в названии.

Корпорация начала переименовывать свои продукты. Она заменяет название операционной системы на собственный бренд.

В частности, Windows Defender Offline Scan уже стал носить название Microsoft Defender Offline Scan.

Windows Defender переименован в Microsoft Defender.

Компания анонсировала и другие изменения: в рамках майского обновления Windows 10 (2004) получит ряд дополнений и улучшений по части функционала. Технологический гигант обещает в этой версии настроить более качественный поиск в системе, а также ввести расширенную поддержку подсистемы Linux. Будет изменен пользовательский интерфейс, в том числе, будет введен новый набор значков для приложений по умолчанию.