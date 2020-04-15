МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Компания Apple представила iPhone SE второго поколения с экраном диагональю 4,7 дюйма, одной задней камерой на 12 Мп, поддержкой двух сим-карт и возможностью беспроводной зарядки.

Корпус смартфона, в отличие от последних моделей, будет выполнен из алюминия. Вместо Face ID модель будет использовать скан отпечатка пальца Touch ID.

Новое поколение iPhone SE будет доступно в черном, белом и красном цветах. Часть средств от продажи красной модели будет перечислена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

Его стоимость будет начинаться от 399 долларов. Оформить предзаказ в России можно будет с 23 апреля по цене от 39 990 рублей.