МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Злоумышленники в фишинговых рассылках в первом квартале 2020 года чаще всего использовали бренд Apple, такой вывод делается в исследовании компании Check Point Research.

Фишинг — способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.

"Чаще всего злоумышленники подделывали письма от корпорации Apple. В этом рейтинге корпорация поднялась с седьмого места (2% всех попыток фишинга в мире в четвертом квартале 2019 года) на первое место. Отчасти это было связано с ожидаемым запуском новых Apple Watch: злоумышленники использовали ажиотаж вокруг этой темы для фишинговых атак", — говорится в исследовании.

Эксперты советуют пользователям не забывать о базовых правилах кибербезопасности. "Убедитесь, что вы используете оригинальный веб-сайт. Не нажимайте на ссылки в рекламных рассылках электронной почты – лучше самостоятельно искать в Google нужного вам продавца и кликать ссылку на странице поиска Google", — пишут они.

"Остерегайтесь "специальных" предложений. Скидка 80% на новый iPhone обычно не заслуживает доверия. Обращайте внимание на адрес доменов, отправителей электронных писем, орфографические ошибки в электронных письмах и на сайтах", — говорится в документе.