МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил на фоне ситуации с распространением коронавируса, что компания отменяет все крупные мероприятия с участием 50 и более человек на период до июня 2021 года.

В сообщении, опубликованном в Facebook Цукерберга, отмечается, что подавляющему большинству сотрудников компании по меньшей мере до конца мая будет предписано работать из дома, исключение будет сделано для небольшого процента работников. При этом у сотрудников компании будет возможность продолжить работать удаленно по крайней мере до конца лета, если по какой-то причине у них не будет возможности вернуться к работе в офисе.

"Даже после этого периода, в соответствии с рекомендациями экспертов в области здравоохранения, в течение некоторого времени будет нежелательно собираться большими группами людей. Учитывая это, мы до июня 2021 года отменяем все массовые мероприятия, которые мы планировали, с участием 50 или более человек", — написал глава Facebook, добавив, что некоторые из мероприятий пройдут в виртуальном режиме.

"Точно так же мы по крайней мере до июня этого года продляем нашу политику отказа от деловых поездок", — добавил Цукерберг.