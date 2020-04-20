Продажи смартфонов в России рухнули из-за COVID-19
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России за первую, объявленную нерабочей из-за распространения коронавируса, неделю (с 30 марта по 5 апреля), выручка от продаж смартфонов в России сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта.
Об этом со ссылкой на аналитические материалы GfK пишет газета "Ведомости".
Если сравнивать продажи смартфонов год к году и в денежном эквиваленте, и в штуках, снижение даже превысило отметку 50%, рассказал специалист по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек.
По ее мнению, это связано с закрытием большей части магазинов электроники в стране.
Как рассказал изданию сотрудник одной из крупных розничных сетей, в первые две недели апреля продажи смартфонов в РФ упали на 40% в натуральном выражении. Он это связывает с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса.
Такому падению рынка предшествовал взлет продаж: по сравнению с началом года, в середине марта продажи наоборот, выросли на 50%, отмечается в аналитике GfK.
Пик продаж пришелся на 9–15 марта, он совпал со падением цен на нефть и падением курса рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года продажи в марте выросли на 13% в штучном и на 17% в денежном выражении.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200420/831291784.html