МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России за первую, объявленную нерабочей из-за распространения коронавируса, неделю (с 30 марта по 5 апреля), выручка от продаж смартфонов в России сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта.

Об этом со ссылкой на аналитические материалы GfK пишет газета "Ведомости".

Если сравнивать продажи смартфонов год к году и в денежном эквиваленте, и в штуках, снижение даже превысило отметку 50%, рассказал специалист по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек.

По ее мнению, это связано с закрытием большей части магазинов электроники в стране.

Как рассказал изданию сотрудник одной из крупных розничных сетей, в первые две недели апреля продажи смартфонов в РФ упали на 40% в натуральном выражении. Он это связывает с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса.