МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Онлайн-ритейлеры отмечают трехкратный рост продаж детских товаров с начала режима самоизоляции в России. Миллионы детей, вынужденные два месяца почти безвылазно сидеть дома, часами смотрят на смартфонах ютуб-ролики, в которых блогеры соблазняют их новыми играми и игрушками.

Россияне покупают детям, проводящим дома сутки напролет, игрушки, настольные игры, товары для творчества и книги по интернету в разы больше, чем до эпидемии коронавируса.

Так, в апреле продажи игрушек на маркетплайс Wildberries в натуральном выражении выросли в 3 раза по отношению к тому же периоду прошлого года. "Для того чтобы развлечь детей, скучающих дома или на даче, на Wildberries приобретали конструкторы (+370%), мягкие игрушки (+195%) куклы (+130%) и кукольные домики (+95%). Наибольшей популярностью у наших покупателей пользовались игрушки с изображением любимых героев, персонажей сказок и мультфильмов. Для самых маленьких родители приобретали на Wildberriers сортеры (+280%), пирамидки (+450%) и бизиборды (+125%). А для совместного досуга с детьми на Wildberries родители выбирали пазлы (+905%) и настольные игры (+625%)", — пояснили агентству "Прайм" в пресс-службе компании.

Экономить на себе дети родителям не дают. Часовые просмотры ютуб-роликов, где блогеры в форме игры с детьми рекламируют разные интересные вещи, заканчиваются новыми заказами в интернет-магазинах. В интернет-магазине Ozon подсчитали: в среднем родители тратят на товары для детского досуга 2350 рублей.

Сюжеты видеороликов, ориентированных на юных зрителей, как правило, не затейливы. Папа с сыном распаковывает новые машинки и устраивают игрушечные гонки, мама с дочкой играют в куклы, дети с родители собирают конструктор, строят игрушечные дома, проводят научные опыты, и так далее.

Секрет популярности так называемых обзоров на игрушки очень прост: детям дают именно то, о чем они мечтают, объясняет психолог Тамара Григорьянц. "Дети вообще очень хотят обладать, им очень хочется иметь что-то, поэтому многие смотрят и оказываются сопричастными к тому, что этот мальчик описывает и то, что он имеет. Дальше они, естественно, требуют от родителей удовлетворить свои потребности "по-настоящему", — отмечает она.

БИЗНЕС НА МИЛЛИАРДЫ

Объем затрат рекламодателей на рекламу у блогеров по итогам 2019 года составлял около 10 млрд рублей. В этом году он может увеличиться в два раза, прогнозируют эксперты.

Звезды ютуба зарабатывают сотни миллионов рублей, "рядовые" блогеры часто довольствуются лишь полученными в подарок игрушками, которые они рекламируют.

Расходы на ютуб-маркетинг производителей и продавцов детских товаров оказываются вполне оправданы. Опрос международного маркетплейса блогеров IZEA показывает: каждый третий зритель сегодня совершает покупку после того, как увидел использование продукта блогером.

"Точных данных о том, как просмотры роликов отражаются на покупках, нет, отследить можно только переходы с ютуб-канала на сайт магазина, но безусловно блогеры влияют на охват и популяризацию продукции. Мы активно используем этот канал рекламы в настоящее время (до трети расходов на рекламу направляем именно на это), когда надо поддерживать онлайн-продажи изо всех сил, чтобы окупить простой оффлайн магазинов", — говорит представитель одного из ритейлеров, специализирующихся на продаже товаров для детей.

Блогеры под руководством маркетологов не только опустошают кошельки родителей детей, смотрящих такую завуалированную рекламу, но и оказывают негативное воздействие на детей, их здоровье, психику и развитие, отмечают психологи.

Кроме негативного содержательного фактора, сам длительный просмотр ютуб-роликов на экране телевизора или компьютера имеет физиологические противопоказания, особенно для маленьких детей. В числе их выделяют нарушения в развитии зрения, обмена веществ, работы сердечно-сосудистой и нервной систем, головного мозга, повышение пассивности и неумение организовать свой досуг без видео картинки. Просмотр видеоряда также негативно влияет на развитие речи и образного мышления. Не зря говорят, что детям очень важно читать книги, так как именно они развивают это самое мышление и воображение.