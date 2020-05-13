ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил запрет на сделки, угрожающие информационной безопасности США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ "Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг" был подписан 15 мая 2019 года. Министру торговли поручено запрещать транзакции, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США. Как пояснили тогда в Белом доме, это рассчитано на то, чтобы защитить США от "иностранных противников", посягающих на американские технологии. Многие расценили этот указ как направленный против КНР и китайской компании Huawei, одного из мировых лидеров на рынке телекоммуникаций.

В уведомлении конгрессу в среду Трамп указал, что угроза приобретения информационных технологий противниками США все еще сохраняется, а потому действие запрета необходимо продлить еще на один год, что он и делает.

США уже много лет обвиняют Китай и, как утверждают в Вашингтоне, аффилированную с властями страны Huawei в промышленном шпионаже. Китай такие обвинения отрицает.