МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Паспортные данные россиян, оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве, оказались в открытом доступе в интернете. Как пишет "Коммерсант", эти данные доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта.

По состоянию на 10 мая, пишет издание, таких штрафов в столице было выписано 35 тысяч.

В мэрии москвичам порекомендовали не выкладывать в интернет скриншоты штрафов, а также не передавать их номера третьим лицам.

По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа можно обнаружить следующие персональные данные граждан:

Фамилия, имя и отчество



Серия и номер паспорта

Эту информацию подтверждают и компании, специализирующиеся на кибербезопасности.

Гачальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отмечает, что вручную собрать персональные данные методом перебора УИН трудоемко и почти невозможно, но программа в автоматизированном режиме сможет выполнить эту работу.