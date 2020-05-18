ПЕКИН, 18 мая — ПРАЙМ. Новые ограничения США неизбежно отразятся на бизнесе Huawei, но руководство надеется оперативно найти решение, заявил в понедельник ротирующийся председатель совета директоров компании Го Пин.

"Два дня назад министерство торговли США внесло в экспортное правило поправки, направленные против Huawei. Наш бизнес неизбежно будет затронут, но приобретенный нами за последний год опыт вселяет в нас уверенность, что мы сможем быстро найти решение", — заявил Го Пин, слова которого приводятся в официальном аккаунте компании в Twitter.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei из-за угрозы нацбезопасности США и мировой стабильности.

В тот же день стало известно, что минторг США принял меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei. В соответствии с внесенными поправками, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei или такому подразделению, как HiSilicon.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.