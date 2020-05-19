МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Японская транснациональная корпорация Sony раскрыла свои планы на ближайшие недели: в ближайшие недели компания презентует новые игры для консоли PlayStation 5.

Отмечается, что новые игры покажут в рамках конференции по корпоративной стратегии Sony.

Президент компании Кенитиро Йосида сообщил, что сейчас в компании разработкой игр для новой приставки занимаются и студии компании, и сторонние разработчики.

Результаты этой работы игроки всего мира смогут опробовать уже в ближайшие недели.

Также глава Sony рассказал, что компания в ближайшее время проведет презентацию нового контроллера для PS5. Благодаря ему геймеры смогут получить "незабываемые ощущения" от игры в приставку.

По мнению разработчиков, эти продукты станут революционными для игрового рынка.

Йосида отмечает, что в условиях мировой пандемии и введением многих стран режимов карантина и самоизоляции резко вырос спрос на видеоигры. Ситуация с коронавирусом привела к существенному росту количества подписчиков PS Plus: их число сейчас составляет 41,5 млн геймеров.