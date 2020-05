МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток американской компании HP Inc. по итогам первых шести месяцев 2019-2020 финансового года, завершившихся 30 апреля, составил 488 миллионов долларов против прибыли в 596 миллионов долларов за тот же период предыдущего финансового года, сообщается в отчетности компании.

Разводненный чистый убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,38 доллара против прибыли в 0,43 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании по итогам финансового года сократилась на 11,8% и составила 12,958 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал финансового года составил 821 миллион долларов против прибыли в 419 миллионов долларов годом ранее. Разводненный чистый убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,64 доллара против прибыли в 0,3 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании по итогам второго квартала снизилась на 16% и составила 6,009 миллиарда долларов. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали выручку в 6,29 миллиарда долларов.

В релизе отмечается, что из-за возросшего уровня неопределенности, при которой пандемия COVID-19 может отрицательно повлиять на финансовые результаты и результаты деятельности, компания не будет предоставлять прогноз на третий квартал или на полный 2020 финансовый год.

HP Inc — американская компания из сферы информационных технологий, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.