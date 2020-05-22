МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. 25-летняя американка получает сообщения, предназначенные инженеру и миллиардеру Илону Маску. сама девушка рассказала, что номер ее телефона ранее принадлежал главе компаний SpaceX и Tesla.

Американка Линдси Такер проживает в штате Калифорния. Она рассказала, что купила номер телефона несколько лет назад, после чего стала получать странные звонки и сообщения.

Она отметила, что до этого даже не знала, кто такой Илон Маск: ей рассказала о нем мама.

Сообщения бывают довольно странными: один раз какая-то женщина написала, что хочет полететь в космос. В другой раз человек отправил чертеж бионической конечности.

Поясняется, что номер телефона был опубликован в объявлении о продаже дома Маском несколько лет назад. Позднее, когда бизнесмен перестал пользоваться этим номером, телеком-компания AT&T случайно переназначила его Линдси. При этом в сети интернет он уже успел разойтись по сайтам, и люди ассоциировали его с миллиардером.

Маск прокомментировал журналистам ситуацию со сторым номером телефона:

"Вау! Этот номер такой старый. Я удивлён, что кто-то пользуется им", — заявил инжинер.