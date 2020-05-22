МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Крупный китайский производитель цифровой техники и гаджетов анонсировал выпуск бюджетной модели "умного" телевизора, который можно будет купить по цене недорогого смартфона компании.

Безрамочный телевизор с 43-дюймовой диагональю в Китае можно будет купить по цене $155.

Панель телевизора будет иметь разрешение 1920х1080 пикселей, именно благодаря ей стало возможно сделать устройство бюджетным.

Компания назвала устройство Mi TV (E43K).

Сейчас этот телевизор является самым доступным из линейки бюджетных телевизоров.

Из особых характеристик "умной" модели выделяется поддержка DTS Sound и SmartTV, наличие голосового управления и Bluetooth. Телевизор оснащен 8 Гб постоянной и 1 Гб оперативной памяти.

Ранее в мае дочерняя структура Xiaomi представила новую защитную маску от COVID-19. Это прозрачный гаджет, он плотно прилегает к лицу и выглядит как респиратор. Устройство может самостоятельно "дезинфицироваться" при подключении к источнику питания посредством USB.