МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Старт космического корабля Crew Dragon, который мог стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории Соединенных Штатов, не состоялся из-за погодных условий.

На сайте компании Илона Маска SpaceX шла трансляция старта.

Посмотреть на запуск прибыли президент страны Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Следующая попытка запуска ракеты запланирована на субботу, 30 мая.

Перенос запуска космических ракет достаточно частое явление, поэтому, как правило, к основной дате старта прорабатывают еще и резервную — для второй попытки.

Синоптики накануне прогнозировали, что шансы хорошей погоды во время старта будут 60%. С утра в день запуска эта цифра уменьшилась до 50%.

Ведущий трансляции старта пояснил, что в этот день, 27 мая, окно запуска было очень узкое и не давало специалистам возможность просто перенести его на более позднее время в этот день.

несостоявшийся запуск — первый испытательный пилотируемый старт корабля Crew Dragon. Помимо этого, 27 мая могла состояться первая отправка астронавтов с территории США с 2011 года: тогда в стране прекратили программу запуска космических шаттлов.

Crew Dragon должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена: специалисты НАСА успели занять места в капсуле. Первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.

Напомним, что для возобновления собственных пилотируемых полетов с территории США НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями: SpaceX и Boeing. Они создают корабли Crew Dragon и Starliner.

В марте прошлого 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС, в декабре первый такой полет выполнил корабль Starliner, однако из-за технических причин стыковку последнего с МКС пришлось отменить.