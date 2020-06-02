МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российские власти в рамках общенационального проекта плана действий по восстановлению экономики (имеется в распоряжении РИА Новости) планируют отложить на год норму "закона Яровой" о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика.

"Приостановление на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств накопления информации", — уточняется в документе.

Помимо этого, правительство РФ в рамках поддержки отрасли предлагает отменить обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств (РЭС) в связи с переоформлением лицензии на использование радиочастот.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования.