МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google. В отличие от iOS, эта система гораздо более подвержена хакерским атакам, считает IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Это открытая операционная система. Ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше "возможностей" для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — сказал он.

Несмотря на то что сама компания Google выпускает свой антивирус и в браузере Google Chrome есть встроенная защита, причем как для смартфонов, так и для других устройств, здесь однозначно будет не лишним озаботиться вопросом установки дополнительной антивирусной программы.

"Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast, и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Причем вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров-ноутбуков и смартфонов, которые обходятся несколько дешевле, чем при покупке по отдельности", — советует эксперт.

Что касается Apple, то в ее операционную систему крайне сложно влезть, и зачастую это банально не окупается. Для мошенников есть только один вариант – если на смартфоне делался jailbreak, и то к нему пользователи продуктов "яблочной" корпорации прибегают все реже – в нем банально утрачивается необходимость. Если такая операция проведена, есть возможность получить доступ к файлам операционной системы, но следующей проблемой становится крайне серьезное отношение корпорации к безопасности приложений.

Дело в том, что все приложения, поставляемые в Apple Store, проходят тщательную проверку на отсутствие вредоносных кодов и только после этого допускаются к скачиванию. А учитывая, что приложения из сторонних сервисов типа Google Play поставить на iPhone невозможно, это сокращает поле деятельности хакеров, соответственно, делая ненужными и антивирусы для этой системы.

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Что касается защиты от финансовых потерь, то подход у двух конкурирующих ОС в целом одинаковый. "С учетом того, что взломать устройства Apple извне невозможно, рекомендация довольно простая – отказаться от автозаполнения паролей и реквизитов банковских карт в интернете, чтобы полностью исключить возможность пропажи средств со счета. И нужно отметить, что данная рекомендация не относится к приложениям – они изначально проверены корпорацией и в них можно спокойно заполнять данные для платежей", — указал Кричевский.

Рецепт для Android в целом такой же – по минимуму использовать автозаполнение платежных реквизитов. Кроме этого, доверять стоит лишь тем приложениям, которые находятся в магазине Google Play и полностью отказаться от предложений по установке из браузеров, так как система Android более уязвима, чем "яблочная".

Разница между тем, как выглядит установка из официального магазина и тем, что будет предлагаться в браузерах, будет прозрачна для любого человека, который хотя бы раз устанавливал приложения из Google Play. Также стоит запланировать в скачиваемых антивирусах ежедневные или еженедельные проверки смартфона на вредоносное программное обеспечение, что позволит увидеть проблемные точки еще до того, как они начнут причинять вред как непосредственно телефону, так и кошельку его владельца.