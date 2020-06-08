ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — ПРАЙМ. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев рассказал, что канал в мессенджере Telegram оказался для ведомства самым удобным и дешевым способом проинформировать россиян за рубежом о вывозных рейсах.

Ведущий программы "Познер" на Первом канале в беседе с Шадаевым отметил, что на главной странице сайта Минкомсвязи есть ссылка на Telegram ведомства, в то же время Роскомнадзор, "дочка Минкомсвязи", "уже больше двух лет тому назад отдал приказ о блокировке Telegram".

"Что касается Telegram-канала Минкомсвязи, то он связан только с одной темой… — так называемыми вывозными рейсами тех граждан, которые, к сожалению, застряли за границей и в условиях прекращения регулярных авиарейсов не могут вернуться в нашу страну", — заявил Шадаев в эфире программы.

Он добавил, что перед министерством была поставлена задача информировать пассажиров и организовать их возвращение. По словам министра, выяснилось, что находящиеся за рубежом россияне активно пользуются мессенджером Telegram. Так как у многих сограждан к тому времени были заблокированы телефоны, Telegram для них оставался фактически единственным каналом связи, где создавались чаты, собравшие сотни людей.

"Это был самый дешёвый, доступный и простой способ проинформировать этих людей…, (узнать), когда им удобно вылетать, из какого города, информировать их о рейсах, решать конкретные проблемы конкретных граждан… Эта технология показала, что очень эффективно, быстро информировать их о том, какие рейсы планируются, и решать все эти проблемы", — добавил глава Минкомсвязи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.