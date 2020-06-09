МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на общем годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, следует из материалов компании.

"Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

"Мегафон" не выплачивал дивиденды по результатам 2017 и 2018 годов. По итогам 2016 года компания выплатила акционерам 19,995 миллиарда рублей (32,25 рубля на одну обыкновенную акцию).