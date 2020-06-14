МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Соцсети, как и в принципе интернет, изначально задумывались как площадка для свободного самовыражения граждан. Каждый мог размещать ту информацию, которую сочтет нужным. Но очень быстро выяснилось, что определенного рода контент не должен появляться в открытом доступе ни при каких условиях.

Позже реальность еще сильнее сузила рамки дозволенного – появились виды контента, нежелательного для того или иного ресурса или паблика, а также те, которые считаются условно допустимыми. Для кого-то, к примеру, фото в купальнике-бикини – уже оскорбление нравственности и вызов общественной морали. Эксперт предостерег от публикации личных данных в соцсетях во время самоизоляции

И, наконец, по мере распространения соцсетей обозначились проблемы с личной безопасностью – стало ясно, что обнародование кое-каких личных данных порой грозит неприятностями, а то и серьезными опасностями.

НЕ ЕЗЖАЙ "ПОД КИРПИЧ"

Разберемся, что же можно постить в соцсетях, а что нет. У каждой из них свои правила для публикаций. Перед тем как пользователь регистрируется и собирается создать пост, социальная сеть непременно выдаст инструкции и обязательное соглашение, с которым пользователь обязан ознакомиться и согласиться, если есть такое условие. Там указываются ограничения по размещению контента.

"Если обобщить, то ни одна соцсеть не позволит разместить информацию, порочащую честь и достоинство граждан в том числе других пользователей, также это касается информации, содержащей контент 18+, фото и видео материалы любого насилия как над человеком, так и над животным", — рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

Пользователи не могут создавать публичные аккаунты или комьюнити и поднимать в своих постах темы о разжигании расовой дискриминации, создавать террористические и экстремистские сообщества, аккаунты, призывающие к какому-либо насилию, нацизму или бандитизму, а также популяризующие суицид среди подростков.

Также важно помнить, что любой пост в соцсетях подвергается модерации – модераторы должны быстро изучить содержание ролика, фото или поста и дать одобрение к публикации. Если неправомерный контент был все же допущен к публикации, он может быть заблокирован или удален по решению самой соцсети или по причине жалоб от других пользователей на его содержание.

"Нередко эти правила публично не объявляются, но применяются модераторами. Пример такого ограничения – возможность бана за "правые" политические высказывания в Twitter. Также стоит помнить об автоматической модерации, проводимой ИИ, решения которой бывают непонятны даже сотрудникам служб поддержки соцсетей. Например, правила Facebook запрещают публикацию фотографий обнаженного тела, а автоматическая модерация нередко банит за фотографии статуй", — рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

К блокировке деятельности неблагонадежных аккаунтов подключаются Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Они напрямую могут влиять на соцсети и требовать блокирования ресурсов с информацией, способной побудить пользователей к неправомерным и аморальным действиям. За счет проведения работ по отслеживанию такого рода информации формируется Единый реестр запрещенной информации, куда заносятся неблагонадежные страницы, а их создатели привлекаются к разного рода ответственности – от административного штрафа до уголовного разбирательства.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА РЕШЕТКУ

О том, что именно грозит уголовным наказанием, рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. "Оно может наступить после публикации снимков и видео, призывающих к смене государственного строя, вызывающих межнациональную рознь, реабилитирующих нацизм, призывающих к открытому неповиновению власти или противоправным действиям (или преступлениям). Также нельзя публиковать угрозы и использовать ненормативную лексику, оскорбляя других людей", — указал он.

Наиболее часто встречающиеся в таких случаях статьи касаются экстремизма, а наказание по ним – от 2 до 12 лет лишения свободы или штрафы до 800 тысяч рублей.

По словам Оганесяна, в нашей стране сегодня распространены наказания, в первую очередь, за публикацию в социальных сетях экстремистских высказываний. Много дел возбуждается также за демонстрацию нацисткой символики.

"В эту категорию, фактически, попадает любое изображение немецких солдат и техники, а также исторических персонажей, содержащее символы нацизма – в первую очередь, свастику. Также уголовно наказуемы призывы и описания способов суицида, но это достаточно редкая проблема в публичном поле – большинство таких историй происходит в "тайных" закрытых группах", — сказал он.

В последнее время также начала преследоваться публикация фейковых новостей о коронавирусе. К этой категории относится как публичное отрицание пандемии или существования вируса как такового, так и слухи о том, что реальное положение дел хуже, чем официально сообщается.

РАБОТОДАТЕЛЬ С ПОДВОХОМ

Во всех прочих случаях решение зависит от самого пользователя и определяется как личными, так и профессиональными предпочтениями. Если речь идет о корпоративном аккаунте, предполагается максимально экологичный контент, поддерживающий бренд и продвигающий товары/услуги, но не затрагивающий неоднозначных тем, например, политику, религию, межгендерные отношения. К спорным относятся темы, касающиеся феминизма, секс-меньшинств, теории заговора, бодипозитива.

Зато их могут отрабатывать развлекательные сообщества, где контент на грани фола неплохо работает на раскрутку. Но такие паблики тоже могут заблокировать, если суд сочтет, что они "перегибают палку".

Многие считают недопустимыми публикацию изображений/видео, которые могут дискредитировать других людей, а также грубость, хамство по отношению к другим, в том числе в комментариях. Осторожнее надо быть и с прочими, казалось бы, безобидными вещами.

"Соцсети давно превратились из средства общения в универсальный способ найти информацию о человеке, узнать его интересы, слабости и предпочтения. И этими данными пользуются не только специалисты по продажам, но и работодатели — они просматривают странички потенциальных специалистов", — говорит Мясоедов.

Большая часть контента, которая поступает в сеть, выкладывается самим человеком. По странице в соцсетях можно сделать много выводов: увлекается ли ее владелец спортом, какую музыку слушает, в каких группах состоит. Еще больше информации дают снимки. Фотографии с пышных застолий, выставленные на всеобщее обозрение, могут лишить человека работы (как текущей, так и будущей), слишком откровенные кадры тоже не понравятся hr-специалисту. Резкие политические высказывания, ненормативная лексика в комментариях, могут стать причиной отказа от сотрудничества.

Это не значит, что страницы нужно полностью закрывать или даже удалять — это скорее насторожит. Но "фильтровать" контент необходимо, если вы хотите создать позитивный образ в инфополе.

ОПАСНАЯ ГЕОМЕТКА

Мошенников интересует немного другая информация. Например, если человек по незнанию или неосторожности выставит снимок или копию паспорта, на него могут оформить крупный кредит. Если опубликовать информацию о получении выигрыша или продаже автомобиля и недвижимости, это тоже привлечет злоумышленников. Не стоит публиковать в открытом доступе данные банковской карты или личный номер телефона, А если он по каким-то причинам должен быть указан на странице, стоит завести отдельную сим-карту для рабочих контактов.

Местоположение жилья и его обстановка в совокупности с информацией об отъезде на отдых могут привлечь грабителей. Снимки детей потенциально могут быть использованы в недостоверной рекламе или объявлениях с просьбами о помощи и сборе средств для больного. Если есть желание поделиться фотографиями с друзьями, можно сделать закрытую страницу или доступ по ссылке в личный альбом, а также ограничить круг лиц, которые будут видеть вашу информацию, советует Мясоедов.

По словам Оганесяна, не стоит размещать в общем доступе документы, в том числе, фото посадочных талонов, чем грешат многие туристы.

"Рассказы о том, что преступники определяют пустующие квартиры по фотографиям с отдыха, можно все же отнести к категории городских легенд. Но все-таки ставить геометки по домашнему адресу, как минимум, в открытых постах не стоит. Что касается фотографий детей, то стоит соблюдать разумный уровень предосторожности, выбирая аудиторию, с которой вы бы в обычной жизни готовы были поделиться таким контентом", — советует он.

"С другой стороны, как таковой ответственности за размещение всей этой информации нет — если она соответствует моральным и нравственным нормам. Но мы бы все же не рекомендовали как минимум размещать фотографии маленьких детей с целью исключения дальнейших неправомерных действий в их отношении", — заключил Бишенов.

Все остальное – ваше личное дело, но кто предупрежден – тот вооружен.​