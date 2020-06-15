МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд российских пользователей Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, на 14.00 мск более половины жалоб были связаны с работой почты, четверть — с работой сайта Mail.ru.

"Ряд пользователей может испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме", — заявили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что пользовательские данные не пострадают.