МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Ростелеком" начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT ("Транзит Европа — Азия нового поколения"), общий объем инвестиций составит 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

"Для реализации проекта "Ростелеком" создал новую компанию "Атлас", в которой примут участие финансовый и стратегический партнеры — банк РФ и группа зарубежных инвесторов и операторов связи соответственно. Общий объем инвестиций составит около 500 миллионов долларов в течение нескольких лет", — говорится в сообщении.

TEA NEXT является развитием действующего проекта "Транзит Европа-Азия", при этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому оптимальному маршруту с привязками к основным крупным городам. В период 2023-2024 годов "Ростелеком" планирует вывести на рынок принципиально новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе TEA NEXT.

"Уникальность проекта "Ростелекома" состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами", — уточняется в сообщении.

Проектная ёмкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон (Dark Fiber — волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных), которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами для использования на территории РФ. При строительстве новой ВОЛС будут использованы новейшие оптические волокна, которые позволяют использовать все перспективные технологии магистрального оборудования DWDM.

Заказчики получат от "Ростелекома" в долгосрочное пользование (до 20-25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. "Таким образом компании смогут использовать тёмные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока использования волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон", — отмечается в сообщении.