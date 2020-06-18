МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) усмотрела угрозу конкурентной среде в связи с готовящейся покупкой корпорацией Google производителя фитнес-трекеров Fitbit, говорится в заявлении ACCC.

"Сегодня ACCC изложила предварительные опасения по поводу предполагаемого приобретения Google компании Fitbit, заявив, что доступ Google к данным о здоровье потребителей может повысить барьеры для входа, еще больше укрепить его доминирующее положение и негативно повлиять на конкуренцию на нескольких рынках цифровой рекламы и здравоохранения", — указывает регулятор.

Комиссия также обеспокоена тем, будет ли Google отдавать большее предпочтение собственным носимым устройствам (wearables devices) по сравнению с продуктами конкурентов, предоставляя значимые сопутствующие услуги, например WearOS, Google Maps, Google Play Store и совместимость со смартфонами на системе Android.

В октябре материнская компания Google — американская Alphabet — заявила о намерении приобрести компанию, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных" часов Fitbit. В ноябре Google заключила соглашение о приобретении компании за 2,1 миллиарда долларов.

В феврале на готовящееся поглощение также обратил внимание Европейский совет по защите данных, который заявил, что видит угрозу конфиденциальности персональных данных вследствие такого приобретения, и призвал стороны минимизировать все возможные риски этого.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком (James Park) и Эриком Фридманом (Eric Friedman) в Калифорнии. Корпорация производит "умные" аксессуары, позволяющие следить за здоровьем. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.