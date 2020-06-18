МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор снимает требования об ограничении на территории Российской Федерации доступа к мессенджеру Telegram.

Как сообщается в заявлении ведомства, требование снято по согласованию с Генпрокуратурой.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", — сообщает регулятор.

Роскомнадзор поясняет, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, которые работают на территории России, с целью оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, а также детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

В то же время, по данным Роскомнадзора, в настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется 2,5 тысячи материалов, пропагандирующих суицидальное поведение. Еще 1,3 тысячи материалов носят экстремистский и террористический характер, 800 материалов — пропагандируют употребление наркотиков и сообщают о местах их приобретения, а также 300 материалов — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Напомним, что в июле 2017 года Роскомнадзор внес созданный Павлом Дуровым Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации.

В апреле 2018 года служба начала блокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ от предоставления Федеральной службе безопасности (ФСБ) данных для расшифровки сообщений пользователей. Речь идет о называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих российских пользователей Telegram продолжает работать.