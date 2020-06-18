МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Блокировка Telegram, продлившаяся чуть более двух лет, наконец, завершена – Роскомнадзор и Генпрокуратура решили снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

При этом решение суда о блокировке мессенджера Telegram не отменено, но Роскомнадзор как истец может сам решать, исполнять ли его, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Несмотря на попытки блокировки мессенджера, он продолжал работать все это время, находя все новые способы обхода ограничений.

Предложения об отмене блокировки Telegram звучали в последнее время от депутатов, и в Госдуму был внесен законопроект о запрете на блокировку мессенджера в период режимов повышенной готовности или ЧС. После появления сообщения о снятии ограничений на работу мессенджера в РФ один из авторов законопроекта депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что проект может быть отозван, если заявленное снятие ограничений с мессенджера будет реализовано на практике.

ИСТОРИЯ БЛОКИРОВКИ

Противостояние Роскомнадзора и Telegram началось в мае 2017 года, когда ведомство направило в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Основатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить регистрационные данные Telegram для включения мессенджера в реестр. При этом Дуров заявил, что Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой" (в частности, при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования), назвав его "нереализуемым технически".

На фоне спора Роскомнадзора и Telegram ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют Telegram. По данным службы, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

В середине июля 2017 года основатель Telegram заявил, что получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако он не ответил на запросы.

Результатом длительных споров стало решение Таганского районного суда Москвы 13 апреля 2018 года о блокировке доступа к мессенджеру на всей территории РФ из-за отказа компании предоставлять ФСБ ключи. Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных интернет-ресурсов и 16 апреля 2018 года начал процедуру блокировки Telegram.

Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. В результате жертвами блокировок стали и сторонние компании, IP-адреса которых использовал Telegram.

Несмотря на все попытки блокировки Telegram, мессенджер продолжал работать у многих пользователей. Неэффективность блокировки признавал и сам Роскомнадзор – в апреле 2019 года возглавлявший тогда ведомство Александр Жаров говорил, что существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия. В Роскомнадзоре также заявляли, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА

Сообщение об отмене блокировки Telegram было воспринято позитивно.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг приветствовал решение Роскомнадзора о снятии ограничения доступа к мессенджеру. "Блокировка этой социальной сети на протяжении более двух лет являлась предметом беспокойства для свободы выражения", — написал Дезир в Twitter.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что решение о прекращении блокировки Telegram является шагом в правильном направлении. "Еще раз подтверждаем важность Telegram как платформы для построения передовых технологических решений и его большую безопасность для конечного пользователя по сравнению с аналогичными американскими сервисами", — добавил он.

Глава Сбербанка Герман Греф также приветствовал это решение и заявил, что сегодня же крупнейший банк страны откроет официальный канал в Telegram.

Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что решение Роскомнадзора и Генпрокуратуры, по сути, ставит все на свои места — Telegram, несмотря на блокировку, продолжал работать, теперь же ограничение, которое не работало, снимается. "Как мы все знаем, Telegram так и не был заблокирован. Более того, последнее время не было вообще никаких сложностей с его скачиванием, инициированием, использованием. Поэтому мы все несколько лет использовали сервис, придерживаясь парадигмы "что не запрещено — разрешено, что удобно — пробивает себе дорогу само, что работает — достойно быть использованным", — сказал глава РАЭК.

С ним согласен депутат Ионин, который назвал логичным решение об отмене блокировки мессенджера. "То есть признать де-юре то, что де-факто и так существовало", — сказал он.

По словам Ионина, если снятие ограничений на работу мессенджера в РФ будет реализовано на практике, то внесенный им и депутатом Федотом Тумусовым законопроект о запрете на блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС будет отозван.

Глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что снятие ограничений на доступ к Telegram качественно улучшит работу мессенджера. "Ни для кого не секрет, что все, кто хотел пользоваться мессенджером, пользовались через VPN. Тем не менее, любой "посредник" ухудшает качество работы сервиса, поэтому окончание или, как минимум, перемирие в борьбе с самым популярным мессенджером отечественной разработки можно только приветствовать", — сказал эксперт.