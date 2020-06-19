МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Аудитория мессенджера Telegram может вырасти до 600 миллионов человек к 2021 году в результате разблокировки в РФ мессенджера Роскомнадзором, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Роскомнадзор в четверг сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

"Telegram официально заявляет о 400 миллионах активных пользователей. С одной стороны, это очень хороший показатель, с другой стороны, в международном рэнкинге он сильно отстает от WhatsApp и Viber, при том что технологически Telegram значительно превосходит эти мессенджеры. С учетом снятия ограничений и безусловного технологического лидерства, можно предположить что аудитория продолжит расти и превысит 600 миллионов пользователей к началу следующего года", — считает Поярков.

"Таким образом, количество пользователей из стран СНГ составит около четверти от общего количества юзеров", — добавил эксперт.