МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Полностью удалить цифровой след из интернета не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным, ведь часть данных все равно остается у провайдера, при использовании рабочего Wi-Fi – у работодателя, а иногда сами сайты отслеживают страницы посещения, рассказал агентству “Прайм” партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Цифровой след представляет собой совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по интернету: история поиска в браузере (показывает наши интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении и любимых местах для отдыха), комментарии под чужими постами, лайки, репосты, даже личная переписка. "Вся эта информация в совокупности превращается в "цифровую тень" человека, по которой его можно распознать", — сказал эксперт.

Каждый пользователь Сети имеет свой цифровой след, который становится его виртуальной личностью, причем зачастую оставляет его неосознанно. Например, такой цифровой тенью становятся ip-адреса устройства и история поиска в интернете.

В России среди мессенджеров возможность полностью удалить данные переписки есть у Telegram, а некоторое время назад там появился и секретный чат, сообщения которого исчезают через некоторое время после прочтения.

"При этом очень важна цифровая гигиена: если выкладывать на всеобщее обозрение снимки с вечеринок, это может привести к отказу потенциального работодателя или ускорить потерю имеющейся работы, особенно если выкладывать посты в рабочее время. Крайне опасно публиковать важную информацию о грядущих путешествиях (можно стать жертвой грабежа). Также запрещено выкладывать снимки или сканы документов — так можно лишиться денег и получить в довесок чужие кредиты на ваше имя", — отметил Мясоедов.

Для уменьшения количества данных, поступающих от пользователя в Сеть, можно пользоваться популярными методами – заклеивать камеру ноутбука и микрофон, чтобы избежать утечки данных, пользоваться проверенными антивирусами, чтобы не подхватить шпионское ПО.

"Кроме того, можно использовать сразу несколько телефонов или компьютеров для поиска разных данных и применять приватные поисковики, типа DuckDuckGo, при этом отказавшись от популярных голосовых помощников, которые также собирают данные о пользователе. Важный момент – нужно устанавливать только проверенные программы на телефон и внимательно следить за их разрешениями", — предупреждает специалист.

"К сожалению, полностью удалить цифровой след не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра позволяет избежать сохранения истории, паролей и записей, блокирует куки, временные файлы и автозаполнение форм, но он не делает человека полностью анонимным. Часть данных можно отследить – они остаются у провайдера, если использовать рабочий Wi-Fi – у работодателя, иногда сами сайты отслеживают страницы посещения", — заключил Мясоедов.