МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Методы противодействия системе распознавания лиц есть – начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков вплоть до самых современных решений. Однако не факт, что современные технологии, которые постоянно совершенствуются, удастся обмануть, рассказал "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей карантина, с другой – может использоваться, в том числе, с целью мошенничества. Исходя из этих тезисов, на фоне протестов в Гонконге началась активная разработка систем, девайсов и механизмов, способных запутать алгоритмы по распознаванию лиц, рассказал он.

"Так, японский национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры, не дают полностью распознать лицо и почти не видны человеческому глазу. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который скрывает наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, наращенными прядями. Этот метод лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей", — привел пример эксперт.

Таких технологий – разрабатывающихся или уже задействованных — огромное количество. Это и лицевые украшения, и бейсболки с лазерами, и очки с рассеиванием отражения, и даже проекторы, крепящиеся на лбу, добавил он.

В целом система распознавания лиц используется относительно давно, с начала 2010-х годов, и распространяется по всему миру, несмотря на вышеупомянутые протестные доводы. Ее принцип действия базируется на искусственном интеллекте, который на основе биометрических данных прогоняет по всем доступным ему базам параметры изучаемого объекта и выдает на него максимум информации, который находится у него в доступе.

Компании Microsoft, Amazon, Google уже несколько лет используют биометрическое сканирование для распознавания своих пользователей, а про сканирование сетчатки глаза на телефоне или Face Unlock уже известно большинству пользователей смартфонов. Однако пока эта система далека от совершенства, так как может реагировать и на фотографии владельца телефона, тем самым допуская злоумышленников внутрь содержимого мобильного устройства.

Впрочем, технологии совершенствуются, и, возможно, уже в ближайшем будущем эти проблемы будут устранены. Если говорить о России, то компания Visa и Сбербанк запустили проект, по которому в сети кафе "Прайм" оплатить покупку можно, фактически просто взглянув в камеру на кассе. Это делается благодаря регистрации биометрии лица в приложении банка.

"Пока что это пилотный проект, но со временем он будет разрастаться все шире и шире, равно как и магазин "Азбука вкуса" без продавцов и с оплатой после выхода из магазина благодаря системе компьютерного зрения", — высказал мнение Кричевский.

Так что как бы ни пытались инженеры обойти современные высокотехнологичные разработки, в любом случае прогресс возьмет верх, и алгоритмы распознавания научатся обходить искусственно создаваемые препятствия. К тому же в период пандемии кейсы с распознаванием биометрии, по сути, спасли сотни тысяч людей от заражения, подытожил он.