10 августа — Dow Jones. Некоторые инвестиционные и технологические фирмы обсуждают потенциальную сделку в отношении американского бизнеса TikTok, который столкнулся с запретом, введенным администрацией Дональда Трампа. Однако каждой из них, возможно, придется преодолеть ряд трудностей, например как минимум иметь дело с Microsoft Corp. – основным претендентом на покупку китайской соцсети.

The Wall Street Journal в субботу написала, что у Twitter Inc. состоялись предварительные переговоры о возможном объединении с TikTok в США. Пока неясно, будет ли Twitter настаивать на сделке, которая может столкнуться с серьезными трудностями и почти наверняка потребует помощи других инвесторов, учитывая размер Twitter.

Базирующаяся в Пекине ByteDance Ltd., материнская компания TikTok, прикладывает массу усилий, пытаясь сохранить в США свой популярный видеохостинг после того, как администрация Трампа заявила, что данное приложение несет угрозу национальной безопасности США, поскольку принадлежит Китаю. Осведомленные источники не исключают, что некоторые инвестиционные фирмы со связями с Twitter или ByteDance тоже могут сыграть определенную роль в любой сделке, в которой будет участвовать Twitter или Microsoft.

Среди таких фирм – гигант венчурного инвестирования Sequoia Capital, чей китайский аффилиат впервые инвестировал в Bytedance еще в 2014 году. На сегодняшний день фондам Sequoia, по словам источника, принадлежит более 10%. Этот пакет, если исходить из последних сделок с акциями Bytedance на вторичном рынке, превышает 10 млрд долларов. При такой стоимости эти инвестиции могут считаться одними из самых успешных сделок в истории сектора венчурного капитала.

Как говорят источники, Дуг Леон, глобальный управляющий партнер Sequoia, в последние недели активно задействовал свои контакты в администрации, в том числе он пообщался с министром финансов США Стивеном Мнучиным и старшим советником Белого Дома Джаредом Кушнером, чтобы найти решение, которое бы позволило TikTok сохранить свой бизнес в США. Леон является одним из немногих лидеров Кремниевой долины, которые открыто поддерживают Дональда Трампа. Он выделяет средства для кампании по переизбранию Трампа.

У акционеров ByteDance сейчас многое стоит на кону, учитывая важность TikTok для китайской материнской компании, которую в этом году инвесторы оценили минимум в 100 млрд долларов.

Кроме того, в сделке могли бы поучаствовать частная инвестиционная фирма General Atlantic и японский инвестиционный гигант SoftBank Group Corp., для которого ByteDance оставалась позитивным моментом в то время, когда некоторые другие его инвестиции показывали неутешительные результаты. SoftBank и сама, возможно, захочет претендовать на покупку TikTok, считает один из источников. Однако, будучи иностранной компанией, она практически не имеет шансов на успех. General Atlantic и SoftBank отказались от комментариев.

По словам источника, некоторые инвесторы ByteDance ранее подготовили сделку, в рамках которой TikTok целиком оценивается более чем в 30 млрд долларов. На данный момент не удалось выяснить, претендуют ли эти инвесторы на американский бизнес TikTok.

Один из источников, участвовавший в сделке, заявил, что "звонят все кому не лень", но пока неизвестно, кто из звонящих настроен серьезно и кого из них всерьез будет рассматривать ByteDance.

Microsoft уже несколько недель ведет переговоры с ByteDance и считается основным кандидатом в случае любой возможной сделки с TikTok. Microsoft 2 августа заявила, что заинтересована в покупке операций TikTok в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии и планирует завершить переговоры к 15 сентября.

Хотя TikTok пока не приносит прибыль, соцсеть является крайне популярным форматом видеохостинга и в США у нее более 100 млн подписчиков, что делает ее потенциально ценным активом для многих технологических фирм. Но даже если бы они хотели поучаствовать в сделке с TikTok, некоторые технологические гиганты могут столкнуться с более серьезными трудностями, чем Microsoft. Так, Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Facebook Inc. сейчас являются фигурантами антимонопольных расследований, которые проводят американские регуляторы и конгресс, а их гендиректора в июле были вызваны для дачи показаний в юридический комитет палаты представителей. Там они столкнулись с недовольством представителей обеих партий, вызванным их антиконкурентными практиками. Microsoft по большому счету сумела избежать такого пристального внимания.

Поскольку Twitter гораздо меньше, он рассудил, что вряд ли ему грозит такое же пристальное внимание антимонопольных органов, как Microsoft и другим потенциальным претендентам, говорят источники.

Тем не менее Twitter считается маловероятным кандидатом на покупку американских операций TikTok, хотя, если такое случится, ему почти наверняка потребуется помощь других инвесторов. У компании гораздо меньше финансовых средств, чем у других крупных технологических игроков. Twitter начал получать стабильную прибыль только в последнюю пару лет, однако минувший квартал он завершил с убытком в размере 1,23 млрд долларов. В конце июня денежные запасы и краткосрочные инвестиции Twitter составляли 7,8 млрд долларов.

Однако у него есть авторитетные инвесторы, например частная инвестиционная фирма Silver Lake.

Обсуждения пока продолжаются, и всем потенциальным претендентам на бизнес TikTok, скорее всего, грозят препятствия со стороны Трампа, который уже неоднократно заставлял инвесторов нервничать из-за своих заявлений или действий. Хотя президент с помощниками уже несколько недель грозит запретить TikTok в США, обнародованный им в четверг указ, который запрещает находящимся в США людям осуществлять транзакции с ByteDance через 45 дней с момента публикации указа, застал некоторых участников врасплох, говорят осведомленные источники.

— Авторы Georgia Wells, Georgia.Wells@wsj.com, Rolfe Winkler, rolfe.winkler@wsj.com, Cara Lombardo, cara.lombardo@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ