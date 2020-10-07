МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Самым популярным в мире смартфоном по итогам продаж второго квартала 2020 года стала модель американской компании Apple iPhone 11 — было продано 37,7 миллиона экземпляров.

Во втором квартале мировые продажи смартфонов упали на 20,4% по отношению к этому периоду прошлого 2019 года и составили 294,7 миллиона штук.

По мнению экспертов ComprarAcciones, снижение продаж связано с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который затронул многие страны мира.

Что касается распределения продаж по брендам, то больше всего телефонов за указанный период удалось продать:

китайской компании Huawei — 20% от общего объема продаж

корейскому гиганту Samsung — 19,5%

американской компании Apple — 13,5%.



На четвертой позиции — китайская компания Xiaomi со всеми своими суббрендами.

Наиболее популярной моделью смартфона стал смартфон iPhone 11, было продано 37,7 миллиона экземпляров.

На втором месте — Samsung Galaxy A51 — продано 11,4 миллиона штук.

Xiaomi Redmi Note 8 не сильно уступили: этот телефон купили 11 миллионов раз.

При этом мировой топ-10 почти полностью состоит из гаджетов только двух брендов. Пять моделей из рейтинга — у iPhone, еще четыре — у Xiaomi.