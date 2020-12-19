МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft работает над созданием собственных процессоров, предположительно, с архитектурой ARM для использования в серверах для облачных сервисов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Продукты Microsoft были заражены хакерами в США

Кроме того, как сообщило агентство, корпорация рассматривает возможность создания собственных чипов для установки на устройствах линейки Surface.

Microsoft решила разрабатывать свой процессор, чтобы, по информации источников, снизить зависимость от других компаний, в том числе от разрабатывающей компьютерные компоненты Intel.

В случае успешного создания собственного чипа, Microsoft последует за недавно объявившей о создании собственного ARM-процессора для компьютеров Mac компании Apple.

В ноябре Apple представила чип М1 — новый ARM-процессор для компьютеров Mac. Он был разработан по 5-нанометровому техпроцессу. Планируется, что переход всей линейки Mac на новые процессоры с архитектурой ARM займет несколько лет.

Ранее Microsoft разрабатывала процессоры совместно с другими компаниями. Так, в ноябре стало известно, что Microsoft совместно с AMD, Intel и Qualcomm разработали процессор безопасности Pluton для ПК на ОС Windows, который будет интегрирован в центральный.

В настоящее время в планшете Microsoft Surface Pro X используется ARM-процессор на базе процессоров Qualcomm Snapdragon.