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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201223/832658719.html
Экс-глава Роскомнадзора рассказал, есть ли у властей претензии к Telegram
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Бывший руководитель Роскомнадзора, глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что у государства нет претензий к Telegram, ведомство сыграло свою роль в этом процессе... ПРАЙМ, 23.12.2020
россия, telegram, новости, технологии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель Роскомнадзора, глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что у государства нет претензий к Telegram, ведомство сыграло свою роль в этом процессе.
Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Жаров покинул должность главы Роскомнадзора в марте 2020 года.
"Результат отличный, сервис легален, и у государства к Telegram нет претензий. Но путь к этому результату был долгий, где у каждого были свои роли. Я считаю, что Роскомнадзор свою роль в этом процессе сыграл. А результатом я абсолютно удовлетворен", — сказал Жаров в интервью газете "Коммерсант".