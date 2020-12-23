МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель Роскомнадзора, глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что у государства нет претензий к Telegram, ведомство сыграло свою роль в этом процессе.

Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Жаров покинул должность главы Роскомнадзора в марте 2020 года. Эксперт оценил рынок рекламы в Telegram

"Результат отличный, сервис легален, и у государства к Telegram нет претензий. Но путь к этому результату был долгий, где у каждого были свои роли. Я считаю, что Роскомнадзор свою роль в этом процессе сыграл. А результатом я абсолютно удовлетворен", — сказал Жаров в интервью газете "Коммерсант".