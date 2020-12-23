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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201223/832663193.html
Названа новая функция для смартфонов в браузере Google Chrome
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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В версии популярного у россиян браузера Google Chrome для смартфонов на Android теперь появилась новая функция — поддержка голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщил... ПРАЙМ, 23.12.2020
google, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В версии популярного у россиян браузера Google Chrome для смартфонов на Android теперь появилась новая функция — поддержка голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщил сайт AndroidPolice.
Сообщается, что разработчики внедрили технологию на смену старому голосовому поиску, который не пользовался интересом у пользователей из-за регулярных ошибок при вводе информации.
Например, проблемы возникали при попытке найти голосом информацию на русском языке, если языком системы смартфона был выбран английский. Трудности возникали и в других языковых комбинациях. Благодаря особенностям новой технологии этих проблем удается избежать.
Поиск голосом от Assistant можно активировать в последней сборке браузера под версией 87, которая доступна в официальном магазине приложений Play Market.