МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В версии популярного у россиян браузера Google Chrome для смартфонов на Android теперь появилась новая функция — поддержка голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщил сайт AndroidPolice.

Сообщается, что разработчики внедрили технологию на смену старому голосовому поиску, который не пользовался интересом у пользователей из-за регулярных ошибок при вводе информации.

Например, проблемы возникали при попытке найти голосом информацию на русском языке, если языком системы смартфона был выбран английский. Трудности возникали и в других языковых комбинациях. Благодаря особенностям новой технологии этих проблем удается избежать.

Поиск голосом от Assistant можно активировать в последней сборке браузера под версией 87, которая доступна в официальном магазине приложений Play Market.