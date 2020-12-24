МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В уходящем году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование BrandMonitor. Эксперты предупредили о фальшивых сайтах по выплатам средств за Cyberpunk

По данным компании, мошенники получили 66 миллиардов рублей, выдавая себя по телефону за представителей финансовых организаций и снимая деньги через банкоматы, 46,5 миллиардов было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 миллиардов принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Самыми дорогостоящими оказались разговоры с фиктивными медработниками. В среднем заработок на этой форме составил более 50 тысяч рублей с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тысяч через банкоматы.

По словам ведущего эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте интернета было связано со скамом, то есть с онлайн-мошенничеством, при котором злоумышленники обещают пользователю деньги, для получения которых ему нужно уплатить комиссию

По данным компании, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом мошенники усовершенствовали тактику и делегировали первичный обзвон роботам, чтобы удешевить стоимость атаки.

В IT-компании "Крок" отмечают, что мошенники в 2020 году уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз. Перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают эксперты.

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