МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ВТБ станет владельцем 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных", инвестируя в капитал компании 35 миллиардов рублей, сообщили стороны.

"Банк ВТБ заключил сделку по вхождению в капитал дочерней компании "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных" (РТК-ЦОД) в качестве стратегического партнера. В результате сделки ВТБ вложит в капитал общества 35 миллиардов рублей и станет владельцем 44,8% долей РТК-ЦОД", — говорится в сообщении ВТБ. Средний платеж по ипотеке у клиентов ВТБ снизился до рекордных значений

В "Ростелекоме" уточнили, что РТК-ЦОД объединяет активы холдинга в области центров обработки данных и облачных сервисов.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2020 года. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе РТК-ЦОД в течение следующих трех лет.