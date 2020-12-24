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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201224/832668476.html
ВТБ покупает у Ростелекома 44,8% бизнеса в области обработки данных
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ВТБ станет владельцем 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных", инвестируя в капитал компании 35 миллиардов рублей, сообщили стороны. "Банк ВТБ заключил... ПРАЙМ, 24.12.2020
ростелеком, втб, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ВТБ станет владельцем 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных", инвестируя в капитал компании 35 миллиардов рублей, сообщили стороны.
"Банк ВТБ заключил сделку по вхождению в капитал дочерней компании "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных" (РТК-ЦОД) в качестве стратегического партнера. В результате сделки ВТБ вложит в капитал общества 35 миллиардов рублей и станет владельцем 44,8% долей РТК-ЦОД", — говорится в сообщении ВТБ.
В "Ростелекоме" уточнили, что РТК-ЦОД объединяет активы холдинга в области центров обработки данных и облачных сервисов.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2020 года. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе РТК-ЦОД в течение следующих трех лет.