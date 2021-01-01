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Рогозин отверг версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает несостоятельной версию о причастности робота "Федора" к трещине на Международной космической станции (МКС). Такое мнение... ПРАЙМ, 01.01.2021
космос, дмитрий рогозин, роскосмос, новости, технологии, наука
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает несостоятельной версию о причастности робота "Федора" к трещине на Международной космической станции (МКС). Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что трещина, которая вызвала утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, могла появиться в 2019 году при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Федор".
"Ну это вообще какая-то чушь. Бедный Федор, в чем-то его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно", — сказал Рогозин.
По его словам, трещины могли возникнуть из-за воздействия микрометеоритов.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября робот вернулся на Землю.
Первые данные об утечке на МКС появились в сентябре 2020 года.
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