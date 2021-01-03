МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Новый флагман Samsung Galaxy S21 лишится слота для карты памяти, сообщил в своем твиттере авторитетный эксперт Роланд Квандт. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены

Эксперт также подтвердил, что Samsung планирует поставлять смартфоны без зарядного устройства. По его словам, компания оставит зарядное устройства в комплекте для определенных регионов, но каких именно — не уточняется.

Отказ от слота microSD в Samsung Galaxy S21 могжет быть связан с преимуществами встроенной флеш-памяти UFS, а также возможностью использовать SSD-накопитель с интерфейсом USB Type-C в качестве внешнего хранилища данных.

В 2021 году Samsung представит Galaxy S21 раньше привычного срока, анонс состоится 14 января.