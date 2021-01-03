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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210103/832737694.html
Новый смартфон Samsung лишится привычной детали
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https://россиясегодня.рф
. Новый флагман Samsung Galaxy S21 лишится слота для карты памяти, сообщил в своем твиттере авторитетный эксперт Роланд Квандт. Эксперт также подтвердил, что Samsung планирует... ПРАЙМ, 03.01.2021
смартфоны, samsung, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Новый флагман Samsung Galaxy S21 лишится слота для карты памяти, сообщил в своем твиттере авторитетный эксперт Роланд Квандт.
Эксперт также подтвердил, что Samsung планирует поставлять смартфоны без зарядного устройства. По его словам, компания оставит зарядное устройства в комплекте для определенных регионов, но каких именно — не уточняется.
Отказ от слота microSD в Samsung Galaxy S21 могжет быть связан с преимуществами встроенной флеш-памяти UFS, а также возможностью использовать SSD-накопитель с интерфейсом USB Type-C в качестве внешнего хранилища данных.
В 2021 году Samsung представит Galaxy S21 раньше привычного срока, анонс состоится 14 января.