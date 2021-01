МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) может вновь приступить к делистингу трех крупных китайских компаний-операторов, если подтвердится, что они подпадают под указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, сообщает агентство Блумберг. Китай примет меры в связи с делистингом своих компаний с биржи Нью-Йорка

По данным источников агентства, изначально биржа приняла решение исключить ценные бумаги China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в соответствии с указом Трампа, однако вскоре изменила свое решение, так как стало неясно, запрещает ли указ покупку ценных бумаг именно этих компаний. Теперь, как сообщают источники, биржа проведет делистинг, если и когда она получит подтверждение от властей, что именно запрещает указ.

Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что передумала проводить делистинг китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd после "консультаций с регулирующими органами". После этого глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил в телефонном разговоре с президентом Нью-Йоркской фондовой биржи Стейси Каннингем, что не согласен с решением NYSE.

В конце декабря Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем или во владении китайских военных.

Министерство коммерции КНР назвало действия американской стороны "злоупотреблением национальной безопасностью и использованием государственной мощи для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику".

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

Читайте также:

Трамп запретил транзакции с 8 китайскими платежными приложениями