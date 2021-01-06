МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung представила новую серию телевизоров Neo QLED, презентация устройств прошла в рамках онлайн-презентации First Look, передает корреспондент РИА Новости.

Телевизоры моделей QLED и Neo QLED 2021 года получили новые функции: перемещение субтитров, масштабирование области сурдоперевода и несколько аудиовыходов, что позволит слабослышащим, глухим, слабовидящим и слепым пользователям более свободно пользоваться устройствами для просмотра ТВ-контента. К 2022 году Samsung предложит расширенную функциональность голосового помощника, предлагающего звуковые подсказки для слабовидящих. В дальнейшем компания намерена продолжить разработку новых функций на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями. Новый флагман Samsung останется без слота для карты памяти

Модели Samsung Neo QLED 8K и 4K 2021 года получили новые интеллектуальные функции: при помощи приложения Samsung Health гостиную можно будет превратить в персональный тренажерный зал. Функция Smart Trainer выполняет функции тренера: отслеживает и анализирует осанку в реальном времени, предоставляет обратную связь, помогает подсчитывать количество повторений и оценивает сожженные калории.

Помимо этого пользователи смогут использовать сервис Google Duo для групповых видеозвонков с высоким качеством изображения, функцию PC on TV — она позволяет подключать ПК к телевизору, а также использовать для создания и редактирования документов MS Office 365 через веб-браузер телевизора.

Samsung в ближайшие годы также планирует следовать стратегии "Going Green", она предполагает сокращение углеродного следа от производства и повышение энергетической эффективности. Компания расширит дизайн "эко-упаковки" на все телевизоры серии Lifestyle 2021 года и большую часть линейки Neo QLED 2021 года, что позволит отправлять на переработку до 200 тысяч тонн гофрокартона в год. В 2021 году телевизоры Samsung будут комплектоваться первыми в своём роде пультами дистанционного управления с солнечными батареями, которые могут подзаряжаться от искусственного или естественного освещения, а также через USB-порт. Этот шаг поможет сократить отходы примерно на 99 миллионов батареек типа AAA за следующие семь лет, отмечает компания.

"Прошедший год наглядно продемонстрировал высокую важность технологий, которые помогли нам сохранить привычный образ жизни и оставаться на связи друг с другом, несмотря на вызванные пандемией ограничения. Развивая инновации, необходимые для удовлетворения быстро меняющихся потребностей наших пользователей, Samsung стремится построить инклюзивное и устойчивое будущее для всех и каждого, принимая во внимание важные для такого будущего аспекты: сокращение углеродного следа от наших продуктов, забота о людях с ограниченными возможностями, повышение визуального комфорта и соответствие разнообразным стилям жизни и предпочтениям пользователей", — прокомментировал президент подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics Джи Эйч Хан (JH Han).