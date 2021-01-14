МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung представила три новых смартфона — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra с поддержкой 5G, презентация прошла в четверг в рамках онлайн-конференции Galaxy Unpacked-2021, передает корреспондент РИА Новости. Samsung представила новую серию телевизоров Neo QLED

"Современный мир ориентирован, прежде всего, на мобильные устройства. Поскольку многие люди сегодня работают удаленно и проводят больше времени дома, мы хотели создать смартфон, отвечающий самым высоким требованиям к мультимедиа в нашей переменчивой жизни. Мы также осознаем, как важна возможность выбора, особенно сейчас, поэтому серия Galaxy S21 позволяет пользователям выбрать устройство, которое оптимально соответствует их стилю и потребностям", — отметил президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро (TM Roh).

Смартфон Galaxy S21 имеет 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц, три основные камеры (две по 12 МП и одну 64 МП) и одну фронтальную с 10 МП. У Galaxy S21+ 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц с аналогичными характеристиками камеры. При этом тройные камеры Galaxy S21 и Galaxy S21+ с искусственным интеллектом умеют оценивать и подстраиваться под каждую сцену: в портретном и селфи режиме интеллектуальная камера использует улучшенный 3D-анализ, может отделить основной объект съемки от фона, а также предлагает варианты освещения виртуальной студии и фоновые эффекты.

Оба устройства имеют процессор Exynos 2100, а также 8 гигабайт операционной памяти и 128/256 гигабайт встроенной. Помимо этого, смартфоны имеют поддержку связи 5G и интеллектуальных функций, могут использоваться для обработки фотографий, записи видео 8K и облачного гейминга.

Смартфоны Galaxy S21 Ultra имеет 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, частота обновления экрана регулируется от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от просматриваемого контента. Смартфон имеет четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с 108-мегапиксельным профессиональным сенсором и может создавать 12-битные HDR-фотографии. Он поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, а также имеет Wi-Fi 6E (высокая пропускная способность и более быстрый интернет), сеть связи 5G. На "Яндекс" и Mail.ru подана жалоба за злоупотребление положением

Продажи смартфонов на территории России начнутся 5 февраля, предзаказ открыт с 14 января до 4 февраля включительно. Смартфоны Galaxy S21+ будут доступны в цветах "Черный Фантом", "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Черный Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по 89 990 рублей за версию 128 ГБ. Устройства Galaxy S21 будут представлены в цветах "Белый Фантом", "Серый Фантом", "Розовый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" за 74 990 рублей за версию 128ГБ.

Смартфон Galaxy S21 Ultra будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах "Черный Фантом" и "Серебряный Фантом" по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 521ГБ, 114 990 рублей за версию 256ГБ и 109 990 рублей за версию 128ГБ. Пользователи могут заказать кастомизированную версию устройства в одном из доступных цветовых решений: "Титановый Фантом", "Синий Фантом" и "Бронзовый Фантом".