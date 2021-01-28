МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Если активно пользоваться телефоном, он быстро разряжается. Чтобы помочь неновому гаджету дожить без подзарядки до вечера, нужно по возможности пользоваться передачей данных через Wi-Fi вместо сотовой сети, установить минимально возможную яркость экрана, снизить его разрешение и отключить фоновое обновление программ, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана: обновление на частоте 120 или 90 герц приятнее глазу при скроллинге ленты, но заметно быстрее сажает батарею. Включите 60 герц и максимально снизьте разрешение. Это существенно влияет на время работы", — советует эксперт.

Эксперт рассказал, какие обновления могут сломать ваш смартфон

Не стоит забывать и о том, что при плохом приеме сотовой связи смартфон тратит больше энергии. Гриценко рекомендует по возможности использовать Wi-Fi: так тратится намного меньше энергии, чем при передаче сигнала через сотовые сети.

"Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется "Звонки через Wi-Fi", на iOS — "Вызовы через Wi-Fi"): с их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше", — отмечает он.

Эксперт объяснил, когда нельзя заряжать телефон, даже если он разрядился

В случае с частыми уведомлениями от приложений эксперт советует отключить их и вывести смартфон из беззвучного режима, чтобы вибромотор не тратил слишком много энергии.

Гриценко также напоминает, что видеозвонки, съемка видео и фото на камеру, 3d игры, рендеринг видео разряжают аккумулятор сильнее всего. Отказ от частого использования этих программ поможет сохранить заряд телефона до вечера.